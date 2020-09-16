87 مخالفة لموكب عريس جزائري في باريس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حررت الشرطة الفرنسية 87 مخالفة مالية لموكب عروسين، بقيمة نحو 8 آلاف يورو بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة، ومن المرجح أيضا سحب 54 نقطة من رخص قيادة السائقين المشاركين في الموكب، كما أصدرت بلدية "شيل" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس قرارا بإلغاء حفل الزفاف

وقالت صحيفة كابيتال إن موكب العروسين سار في جولة بأحياء المدينة، حيث تم تشغيل أبواق السيارات بشكل متكرر، مع رفع أصوات الموسيقى وإطلاق الزغاريد، كما قام بعض ضيوف الحفل بإخراج رؤوسهم من نوافذ السيارات خلال سيرها.

وتابعت "كابيتال" التي نقلت الخبر، وشبهت تصرفات الضيوف بـ"مسابقة"، نشرت أيضا أن 12 سيارة شرطة تابعة للولاية تدخلت لتفريق الضيوف، فيما أبلغت عمدة المدينة العروسين بأن الزفاف ألغي.

وفي تصريح للجريدة، تقول العروس "24 عاما"، "حاولت التفاوض مع البلدية، عقب إلغاء الحفل، حتى يتسنى عقد القران في موعده دون حضور الضيوف، والاكتفاء فقط بالشهود غير أن طلبي قوبل بالتجاهل، ربما لأننا نحمل الجنسية الجزائرية"، على حد قولها.

اتهام رفضته عمدة مدينة شيل التي أشارت إلى أن "الزواج احتفال، ولكنه قبل كل شيء مراسم يجب احترامها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يسمح بمثل هذه الأعمال الخطيرة".