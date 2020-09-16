ينتحل صفة طبيب لـ 4 سنوات بالهند ولم يكمل الابتدائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت السلطات الهندية إنها ألقت القبض على شاب يمارس مهنة الطب منذ نحو 4 سنوات، على الرغم من أنه لم يكمل دراسته الابتدائية.

وبحسب روسيا اليوم فقد عمل فيراجاندهام تيغا (23 عاما) في 16 مستشفى خاصاً، والتحق بالعديد من المعسكرات الطبية، وتطوع مع شرطة بنغالور وعمل مع العمال المهاجرين المحليين خلال وباء كورونا، وكل ذلك مع قليل من التدريب ومن دون أن يحصل على أي تعليم طبي.

ولم تكتشف السلطات حقيقة تيغا، إلا بعد أن اشتكته زوجته الثانية للشرطة، على إثر تعرضها لمضايقات نفسيه وجسدية على يده، وبعد قليل من التحقيقات، اكتشفت الشرطة سلسلة من الأكاذيب المحيطة بحياة تيغا، مع العديد من الشهادات المزورة والأسماء المستعارة.

ووصف ضابط كبير في شرطة راتشاكوندا تيغا بأنه ذكي للغاية، وحتى عندما تم القبض عليه في بنغالور بتهمة الغش وانتحال صفة ضابط في مصلحة السجون، تمكن من الحفاظ على هويته كطبيب.