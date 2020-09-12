"الصحة العالمية" تحدد 6 طرق لمكافحة التدخين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، دعوة لجميع القطاعات على مستوى العالم لتقديم المساعدة من أجل وقف أساليب التسويق التى يتبعها قطاع التبغ والصناعات ذات الصلة لاستدراج الأطفال والشباب.

وحددت المنظمة عدة طرق، منها:

-أن ترفض المدارس أى شكل من الرعاية وتحظر أن يتحدث ممثلو شركات النيكوتين والتبغ إلى التلاميذ.

-أن يرفض المشاهير كافة عروض الرعاية.

-أن تتوقف خدمات البث والتليفزيون عن عرض مقاطع استخدام السجائر أو السجائر الإلكترونية على الشاشة.

-أن تمنع منصات التواصل الاجتماعى تسويق التبغ والمنتجات ذات الصلة وتحظر التسويق المؤثر.

-أن يتجرد القطاع الحكومى والمالى من عائدات التبغ والصناعات ذات الصلة.

-أن تحظر الحكومات جميع أشكال إعلانات التبغ والترويج له ورعايته.