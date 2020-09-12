أصالة تكشف سبب حذف جميع منشوراتها على "إنستغرام"
كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن سر حذف جميع منشوراتها.
وقالت أصالة عبر منشور أخير "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) #لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .. ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّة".
وأضافت قائلة "إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".
وتابعت أصالة "أنا أنا ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا"، مضيفة "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي .. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي .. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده)".
وجاء منشور أصالة الذي نشرته عبر "انستغرام" والذي يتابعها من خلاله 8 مليون متابع، ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم"، والذي تعتبره أنه بمثابة "طوق نجاة الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم".
يذكر أن الفنانة السورية أعلنت في شهر يناير الماضي عن انفاصلها بشكل رسمي عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاماً.
وشاركت أصالة وقتها صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".
وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".