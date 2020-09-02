"سامسونغ" تكشف عن هاتف جديد.. الأغلى بتاريخها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة سامسونغ، أمس الثلاثاء عن هاتفها الجديد القابل للطي "Galaxy Z Fold 2"، في مؤتمر كبير عقد عبر الإنترنت.

وهو الهاتف الثالث من سامسونغ قابل للطي، والأغلى في تاريخ الشركة، إذ سيصل سعره في بريطانيا إلى 1799 جنيها إسترلينيا (نحو 2400 دولار)، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وسيتم طرح الهاتف في حوالي 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في 18 سبتمبر.

ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس، بشاشة مقاس 7.6 بوصة عند فتحها، مع وجود شاشة غطاء بمقاس 6.2 بوصة، وكلاهما أكبر من شاشات Galaxy Z Fold ذات مقاس 7.3 بوصة و4.6 بوصة على التوالي.