طائرة ورقية تسحب طفلة في الهواء بتايوان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجت طفلة تايوانية بعد أن علقت بخيوط طائرة زرقية، فحلقت وارتفعت بها في الهواء مسافة 10 أمتار قبل أن تسقط على الأرض.

وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 3 أعوام تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية عندما علقت بطائرة ورقية عملاقة، والتف ذيل الطائرة حول الطفلة ورفعها نحو 10 أمتار في الهواء.

وأظهرت لقطات مصورة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الطفلة وهي ترتفع وتتأرجح في الهواء لبضع ثوان قبل أن تسقط على الأرض، فيما اندفع المتفرجون المذعورون لمساعدتها، وتمكنوا بالفعل من الإمساك بها، ولم تتعرض الطفلة لإصابات جسدية.

وعلقت حكومة مدينة هسينتشو على الفور مهرجان الطائرات الورقية، ووعدت بتنفيذ مراجعة السلامة.