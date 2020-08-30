طائرة ورقية تسحب طفلة 10 أمتار في الهواء في تايوان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حلقت طائرة ورقية مسافة 10 أمتار حاملة معها طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات في تايوان، قبل أن تسقط على الأرض، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

والتف ذيل الطائرة حول الطفلة ورفعها نحو 10 أمتار في الهواء، إلا أنها نجت ولم تصب بأذى.

وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية عندما علقت بـطائرة ورقية عملاقة برتقالية الذيل.

وعلقت حكومة مدينة هسينتشو على الفور مهرجان الطائرات الورقية، ووعدت بتنفيذ مراجعة السلامة.