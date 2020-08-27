بخاخ حشرات قد يقتل فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل بحث صادر عن المعهد البريطاني لعلم الدفاع والتكنلوجيا في بريطانيا، أن منتجا موجودا في بخاخ طارد للحشرات يستطيع أن يقتل سلالة فيروس كورونا المستجد التي تؤدي إلى الإصابة بمرض "كوفيد 19".

ويعرف المنتج بـ"سيتريوديول" ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض، بحسب موقع "سكاي نيوز".

ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادرا على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط فيروس كورونا المستجد.

ويجرى العلماء بحثا لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج قادرا بالفعل على ضمان تلك الطبقة، في مسعى إلى تطوير طرق سهلة للوقاية.