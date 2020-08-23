بث مباشر لفنان روماني يوثق لحظة وفاته تحت عجلات القطار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي الفنان الروماني "تافي بوستيو" مصرعه في حادث قطار، موثِّقاً لحظة موته عبر بث مباشر كان يشاركه متابعيه عبر موقع "فيس بوك".

وذكرت جريدة الـ"صن" البريطانية، أن المغنى تافي بوستيو البالغ من العمر 29 عاماً كان يستمع إلى الموسيقى الصاخبة في سيارته، ويرقص بينما كانت زوجته بجواره، عندما اصطدم القطار بجانب السيارة، ما أدى إلى مصرعه في الحال، بينما بقيت زوجته في العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.



وظهرت الزوجة في الفيديو وهي تنظر يميناً ويساراً قبل أن تعبر سكة القطار، دون ان تنتبه للقطار القادم، وما هي إلا ثوانٍ حتى بدأ المغني الروماني بالصراخ لتحذير زوجته، لكن القطار كان أسرع من صرخاته واصطدم بهما وتسبب في وفاة المغني على الفور ونقلت زوجته للمستشفى.