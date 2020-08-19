بيع أحجار نيزكية عمرها مليارات السنين بأسعار خيالية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

افتتحت دار المزادات كريستي، مزادا علنيا لبيع مجموعة نادرة من صخور القمر التي جمعها رواد رحلة أبولو، يبلغ عمر العديد منها مليارات السنين.

ومن المتوقع أن تصل قيمة واحدة من عينات صخور القمر في المزاد الذي يتواصل إلى غاية 25 أغسطس الجاري، إلى ما يزيد عن 500 ألف دولار في المزاد، والمعروفة باسم "Lunar Feldspathic Breccia"، حيث عثر عليها في الصحراء الكبرى في شمال غرب إفريقيا، في منطقة تمتد على حدود موريتانيا والصحراء الغربية، وتم قطعها وتثبيتها وصقلها في شكل كرة. ومزيجها من الثرى القمري والزجاج البركاني هي علامات على تأثيرات كويكب قديم على القمر، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطامية.

وتتضمن مجموعة الصخور القمرية أيضا، نيزك بحيرة موراي، وهو أحد أندر الأجسام على وجه الأرض وأقدم من البشرية نفسها، والذي يتوقع أن يصل سعر بيعه إلى نحو 40 ألف دولار.

وتعرض أيضا في المزاد، قطعة من المجوهرات القمرية ذات الأحجار الكريمة من خارج الأرض، والتي يقدر سعرها بنحو 27 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 35 ألف دولار، ومن المتوقع أن يصل سعر القطعة القمرية الأصغر المعروضة في المزاد إلى 15 ألف جنيه إسترليني "19 ألف دولار".