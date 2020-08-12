"ناسا" تنشر صورة لكوكب المشتري ومراقبون يشبهونه بـ"بيتزا بيبروني"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت صورة نشرتها وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء لكوكب المشتري على موقع انستغرام اهتمام مراقبين قاموا بتشبيه الكوكب لشطيرة بيتزا بقطع البيبروني.

وعلق مستخدمون على الصورة، وأطلق أحدهم عليها "بيتزا بلانيت"، بينما قال آخر إنها تبدو كأنها فطيرة محترقة، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

مع ذلك، فإن صورة الأشعة تحت الحمراء تسلط الضوء على عواصف "تشبه الحمم البركانية" على أقطاب المشتري، وعندما تُرى تحت الضوء المرئي، تظهر الغيوم على شكل وهج أزرق.

وتمثل "جونو" مثابة عيون ناسا أثناء دورانها حول كوكب المشتري، ولكن وكالة الفضاء مستعدة لاستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي، الذي سيراقب الكوكب على أمل التوصل إلى اكتشافات أكثر تفصيلا.