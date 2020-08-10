عروس مصرية تقتل زوجها بالسم بعد 5 أيام من زفافها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدمت عروس مصرية على وضع قرص "غلة" لعريسها بالعصير بعد 5 أيام من زفافها لارتباطها بعلاقة عاطفية مع غيره قبل زواجهما.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى الدلنجات المركزي يفيد بوصول الشحات "م. أ.ل" (28 عاما) والمقيم بـ"عزبة قابيل البحرية"، بمركز إيتاي البارود مصابا بحالة تسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفي عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

من جانبه اتهم والد المجني عليه زوجة نجله "أميرة س. ع. س" (20 عاما)، ومقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل نجله، لسابقة رفضها الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفر عن ضبط المتهمة أميرة وعشيقها مقيم بنجع كريم التابعة لشركة الاتحاد الدلنغات، والذي ارتبطت معه بعلاقة عاطفية قبل زواجها، لكنه نفى مشاركتها في قتل زوجها، وأنها وحدها فقط التي قامت بتنفيذ جريمتها.

وبحسب صحف مصرية فقد أحالت محكمة جنايات دمنهور أوراق عروس لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بسب قتلها زوجها، وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ووقعت الجريمة في “عزبة قابيل البحرية” التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث