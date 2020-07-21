لقاح "فايزر-بيونتيك" يظهر نتائج واعدة ضد "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأميركية، أن بيانات الشركتين بشأن لقاحهما التجريبي لكوفيد-19، توكد أنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية لدى المرضى.

وقالت "فايزر" و"بيونتيك" إن البيانات أظهرت أيضا تحفيزًا لمستوى عالٍ من استجابات الخلايا التائية ضد فيروس كورونا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأجريت التجارب على 60 متطوعا في ألمانيا، وكشفت أن المتطوعين الذين تناولوا جرعتين من اللقاح أنتجوا أجساما مضادة لإبطال مفعول الفيروس.

ويجري حالياً تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحاً محتملاً حول العالم في محاولة لوقف الوباء، وقد أعلن علماء في جامعة "أكسفورد"، الاثنين، أن لقاحهم التجريبي أظهر، في تجارب مبكرة، تسريع الاستجابة المناعية الوقائية في مئات الأشخاص الذين حصلوا عليه.