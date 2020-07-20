"إنستجرام" تعتزم إطلاق ميزة جديدة لمنافسة "تيك توك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعتزم منصة "إنستجرام" إطلاق ميزة مشاركة الفيديو "Reels"، في منافسة منها لتطبيق "تيك توك".

وبدأ بعض مستخدمي "إنستجرام" في الهند بالفعل بتلقي الأداة الجديدة من خلال تحديث، فيما أكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تخطط لإطلاق الأداة على نطاق أوسع، لتشمل الولايات المتحدة الأميركية و 50 بلد آخر، في مطلع الشهر المقبل.

وقال مُتحدث باسم شركة فيس بوك: "ننظر دائمًا إلى ما يريده الناس، ونبتكر كل يوم لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجاربهم، لقد عرضت علينا العديد من المنصات إنشاء منتجات يمكنها أن تصل للناس في مكانهم، ولكننا نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة فريدة من نوعها على إنستجرام، وتفي بمتطلبات مجتمعنا".

ووفق ما ذكرت شبكة "cnbc"، ستتيح "Reels" للأشخاص تسجيل وتحرير مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية لتعيين الموسيقى والصوت، وتحميلها على قصصهم وميزة الاستكشاف.

ويبدو أن "إنستجرام" ليست الشركة الوحيدة التي تتنافس مع "تيك توك"، حيث تعمل شركة يوتيوب على تطوير ميزتها المنافسة له (Short)، ليتم إصدارها بحلول نهاية العام، وفقًا لموقع The Information.