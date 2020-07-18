حفيدة رجاء الجداوي تحيي حساب جدتها على "إنستغرام".. "كانت تفرح بتعليقاتكم"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحيت روضة الهندي، حفيدة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، للتواصل معها ومتابعتها والتفاعل معها من خلاله بعد أيام من وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حفيدة رجاء الجداوي، عبر حساب جدتها أنها «كانت بتحب الــinstagram قوي، وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا اننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهاردة، للأسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي».

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد 5 يوليو، داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد صراع طويل مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد.