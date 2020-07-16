بعيدا عن تعرضه لاختراق أمني كبير.. "تويتر" يطرح ميزة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "تويتر" عن طرحها ميزة منتظرة من جانب ملايين المستخدمين، والتي تتعلق هذه المرة بـ"الرسائل الخاصة".

وقالت "تويتر" رسميا إنها خصصت في نسخة سطح المكتب مربعا جديدا للدردشة يظهر في نفس صفحة المستخدم، دون الحاجة منه للانتقال إلى القسم الخاص بالرسائل المباشرة لإجراء محادثة خاصة، وذلك على غرار موقعي "فيسبوك" و"لينكدإن".

ويتواجد صندوق "الرسائل الخاصة أو المباشرة" في أسفل يمين الشاشة في إصدار سطح المكتب، بينما لا يزال في الإمكان الاتجاه إلى "الرسائل الخاصة" في مكانها المعتاد بقسم "الرسائل".

​ويأتي إعلان "تويتر" عن الميزة الجديدة بعيدا عن تعرضه لخرق أمني كبير، أمس، حيث تم قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.

وأوقف موقع تويتر إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

كما علق مؤسس تويتر، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

جاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والملياردير الأميركي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابات الرسمية لعمالقة التكنولجيا الأميركية، بيل جيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).