شرب القهوة في الطقس الحار يسبب الجفاف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت أخصائية أمراض الحساسية والمناعة الدكتورة إيرينا يارتسيفا ، من تناول القهوة في الجو الحار مؤكدة أنها لها أضرار على الجسم وقد تسبب الجفاف.

وقالت يارتسيفا لصحيفة ديلي ميل البريطانية:" "ليس هناك أي فرق في تناول القهوة باردة أو ساخنة، لأن المادة الفعالة هي نفسها الكافيين، هذه المادة تؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام، لذلك أنصح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليوم، لأن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق أي أذى بصحته".

وأوضحت أن القهوة بطبيعتها مادة مدرة للبول ، وتجعلك تفقد سوائل الجسم بشكل سريع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيتخلص الجسم من السوائل بالعرق و التبول ، لذا فيفضل التقليل من استهلاك القهوة في الصيف ، وضرورة تناول المزيد من الماء والعصائر الطبيعية لمنع جفاف الجسم .