فوائد جلد الأسماك لا تقل أهمية عن لحومها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد موقع "healthline". إن جلد الأسماك يحتوي على فوائد عدة لا تقل أهمية عن لحمه، وتم تناوله عبر التاريخ بأمان كوجبة خفيفة، في بلدان وثقافات مختلفة

وذكر الموقع نقلا عن إدارة الغذاء والدوراء (FDA) بأن جلد السمك يحتوي أيضا على عناصر غذائية متعددة وهي، البروتين، الاحماض الدهنية أوميجا -3، فيتامين د، فيتامين هـ، اليود، السيلينيوم، التورين.

ويساعد البروتين في تعزيز المناعة، وبناء الأنسجة بجسم الإنسان مثل العضلات، كما يساعد خفض مخاطر بعض الاضطرابات مثل، توقف النمو، وانخفاض مستويات الحديد.

أما الأوميجا 3، فتساعد على ارتفاع تحسين الصحة، وحماية القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ.

ويساعد الكولاجين وفيتامين E في وجلد السمك على تحسين صحة البشرة، وترطيبها، وتحسين علامات الشيخوخة.

كما يدعم فيتامين هـ صحة البشرة ويحمها من الآثار الضارة للشمس، وتحسين أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.