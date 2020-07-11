مكمل غذائي يساعد في فقدان الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت أبحاث أن إضافة السيلليوم وهو مكمل قائم على الألياف مشتق من بذور عشب بلانتاغو أوفاتا، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.

وأظهر السيلليوم قدرته على التحكم بالشهية عن طريق إبطاء إفراغ المعدة وتقليل الشهية وحرق الدهون، ما يدعم فقدان الوزن، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول ما يصل إلى 10.2 غرام من السيلليوم قبل الإفطار والغداء، أدى إلى انخفاض كبير في الجوع والرغبة في تناول الطعام وزيادة الشعور بالامتلاء بين الوجبات.

وأظهرت دراسة أخرى أن مكملات السيلليوم بمفردها، بالإضافة إلى إقرانها بنظام غذائي غني بالألياف، أدى إلى انخفاض كبير في الوزن، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الدهون في الجسم.