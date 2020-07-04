تمرين بسيط لتخليص العين من إجهاد الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل ضروريًا تمامًا لمكافحة التفشي، ما يعرض معظم الناس إلى أمراض وتأثيرات صحية عديدة، بسبب بعض العادات الجديدة المكتسبة خلال فترة الحجر الصحي، ومنها تزايد وقت تصفح الشاشة أمام الكمبيوتر، أو الهاتف المحمول، سواء بغرض العمل أم بغرض التسلية. ما يتسبب في الإصابة بأضرار بالغة بالأخص في العين.

لذلك اقترح الخبراء، وفقا لما تم نشره في موقع "تايمز نيوز ناو"، بعض التمارين الرياضية التي يمكن أن تقلل من خطر ضعف العين، وتقلل من الإجهاد والتوتر.

وجاء التمرين على النحو التالي:

- يمكنك الجلوس أثناء التمرين، وأخذ استراحة جيدة من العمل.

- اجلس على ظهرك بشكل مستقيم.

- امسك أصبعك السبابة بأي يد أمام وجهك على مستوى العين على بعد بوصات من وجهك.

- اضغط على الإصبع.

- حرك إصبعك ببطء بعيدًا عن الوجه، ولكن استمر في الضغط.

- انظر بعيدًا للحظة.

- أعد ضغطك على الإصبع، وحركه مرة أخرى إلى الوضع الأولي ببطء.

- انظر مرة أخرى بعيدًا للحظة.

- كرر التمرين ثلاث مرات.