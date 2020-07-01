جامعة امريكية تدفع مليون دولار فدية لـ"هاكرز"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعترفت مؤسسة رائدة في مجال الأبحاث الطبية تعمل على علاج لمرض "كورونا" بأنها دفعت فدية إلى "هاكرز" قيمتها 1.14 مليون دولار، وذلك بعد عقد مفاوضات سرية بين الطرفين.

وهاجمت عصابة "الهاكرز" التي تدعى "نيت ووكر" جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو في الأول من شهر يونيو ، بنشر برامج ضارة على موقعها الرسمي سمحت لهم الحصول على بيانات مهمة قاموا بتشفيرها.

وأشارت الجامعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"إلى أن البيانات المشفرة مهمة لبعض الأعمال الأكاديمية التي تسعى إليها بغرض خدمة الصالح العام.

وفي بادئ الأمر، طلب مفاوض تابع للجامعة من العصابة أن تدفع لهم 780 ألف دولار، وذلك لأن جائحة الفيروس التاجي أحدثت خسائر مالية مدمرة للجامعة، إلا أن العصابة رفضت.

وبعد ساعات من المفاوضات، وافقت الجامعة على دفع مبلغ 1,140,895 دولار.