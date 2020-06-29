خلطة قديمة اعتمدها الأجداد للتخلص من نفخة البطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاد مستشارو الأغذية للتركيز على خلطة عشبية ناجعة بإمكانها القضاء على نفخة البطن بثوان قليلة بالرغم من أنها مزيج قديم كان يستخدمه الأجداد لمداواة أنفسهم من هذه المشكلة المزعجة.

وتركز هذه الخلطة على مساعدة الجسم في التخلص من الترسبات السامة بالاعتماد على عشبة الزنجبل بشكل أساسي الذي يُجمع الطب الحديث والقديم على فوائده التي لا حصر لها.

وقال مستشارو التغذية إن هذه الخلطةطورتها الناشطة على "موقع يوتيوب" سينتيا ساس في برنامجها المعروف بـ"ساسي ووتر" أو "مياه ساسي" وهي عبارة عن ليترين من الماء يضاف إليهما "ليمونة" مقطعة شرائح بشكل ناعم، وخيارة واحدة مقطعة شرائح رفيعة بنفس الطريقة، و12 ورقة نعناع، وملعقة من الزنجبيل المبروش ناعماً. تنقع في البراد حتى اليوم الثاني، ومن ثم يصفى الخليط ويشرب الماء طوال النهار.