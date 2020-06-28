إيلون ماسك يسخر من بيزوس ويصفه بـ"القطة" المقلدة



شن قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا "الأميركية، هجوما على نظيره جيف بيزوس مؤسس أمازون بعد إعلان الشركة عن الاستحواذ على شركة السيارات ذاتية القيادة "زوو إكس"مقابل مليار دولار.

ووصف ماسك نظيره بيزوس في تغريدة له مساء أمس على موقع تويتر، بـ" القطة المقلدة" في إشارة إلى قيام بيزوس بتقليد الآخرين فيما يتعلق باتخاذ قراراته الاستثمارية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

من جانبه، لم يرد بيزوس على تغريدة ماسك، ولم تكشف"أمازون" عن خططها للشركة الجديدة "زوو إكس" ولكن من المتوقع أن تستخدم السيارات ذاتية القيادة لمساعدة الشركة على إيصال الطلبات التي تم شراؤها من خلال منصتها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشن فيها ماسك حربا كلامية على نظيره بيزوس فيما بدا أنه صراع خفي بين قطبي الأعمال في الولايات المتحدة.

ففي تغريدة أخرى له الشهر الماضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا ماسك إلى "تفكيك أمازون" بعد أن رفضت الشركة نشر كتاب لأحد الكتاب الأميركيين لمخالفته قواعد وإرشادات البيع الخاصة بها، واتبع ماسك تلك التغريدة بأخرى وصف فيها بيزوس بـ"الجنون" اعتراضا على رفض أمازون لبيع الكتاب عبر منصتها.