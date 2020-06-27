"دراسة": الطلاق السبب الثاني للوفاة المبكرة بعد التدخين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة أن الأزواج المنفصلين أكثر عرضة للموت، من الذين يدمنون الكحول أو ممن يعانون ضائقة مادية.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 13611 أميركياً، تزيد أعمارهم على 50 عاماً وما فوق، بشأن حياتهم على مدار السنوات الـ16 السابقة، كما تم جمع بيانات أولئك الذين ماتوا.

وبحسب موقع «نيو ساينتست» العلمي، فقد استجوب الفريق المشاركين حول 57 من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كما تم استبعاد التدابير الطبية والبيولوجية.

وكان السبب الأول للوفاة المبكرة هو التدخين، واحتل الطلاق المرتبة الثانية، ثم تعاطي الكحول، والصعوبات المالية، والبطالة.

وأظهرت الدراسات السابقة، أيضاً، أن المطلقين أكثر عرضة للمعاناة من الإفراط في تناول الخمور ومشكلات المال، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية، فيما تختلف معدلات الوفيات حسب الجنس بين السكان والمستوى التعليمي.