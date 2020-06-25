مغردون على "تويتر" لحكام الإمارات: "لكل أزمة دولة ورجال.. وأنتم رجال هذه الأزمة"

المصدر: ديما منصور – دبي

اجتاح وسم #انتهاء_برنامج_التعقيم_الوطني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب ساعات على إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في أرجاء الدولة كافة.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات وقادتها، ولأبطال خطوط الدفاع الأولى، ولكل من ساهم والتزم بهدف حماية الدولة وأفرادها، مواطنين ومقيمين، من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشكر المغردون حكام الإمارات على قيادتهم الرشيدة لهذه المرحلة، وعلى قراراتهم الصائبة التي منحت الأفراد الشعور بالأمن والطمأنينة في ظل هذه الجائحة.

فقال أحد المغردين: "شكرا لكل قياداتنا الرشيدة وشكرا لكل قطاع ساهم في التعقيم أدام الله علينا وعليكم الامن والامان ورغد العيش".

وقال آخر: "لكل أزمة دولة ورجال وأنتم رجال هذه الأزمة.. شكرا حكامنا.. شكرا شيوخنا.. بفضلكم أنتم نحن أصبحنا الرقم واحد.. نعم نحن الرقم واحد".

كما شكر المغردون أبطال خط الدفاع الأول، الذين بذلوا مجهودا كبيرا خلال هذه الفترة، وواصلوا الليل بالنهار، لحماية أفراد المجتمع من خطر "كورونا"، واصفين إياهم بجنود الوطن وسياجه الحامي.

فقالت إحدى المغردات: "شكرا خط دفاعنا الأول.. شكراً لسهركم، وبذل كل طاقتكم من أجل الوطن، أنتم حماة الوطن وسياجه وجنوده المخلصين.. سجلتم للتاريخ أروع المعاني.. بيض الله وجوهكم".

وقالت أخرى: "شكرا خط دفاعنا الأول.. شكراً لتضحياتكم، وسهركم، وبذلكم من أجل الوطن، أنتم حماة الوطن وسياجه الحامي والمنيع.. سجلتم للتاريخ أروع المعاني بيض الله وجهكم".

وفي سياق متصل، أشاد متابعون بجهود دولة الإمارات، خلال فترة التعقيم الوطني، والتي وصفوها بـ "الجبارة"، فقال أحدهم: "الحمد لله على نعمة الامارات.. اللهم احفظها من الأمراض يا رب.. جهودها في محاربة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية كانت جبارة وواضحة.. وبرنامج التعقيم الوطني مثال قائم على حرض الدولة على شعبها والمقيمين عليها".

وقال آخر: "وطن يبذل جهودا جبارة من أجل سلامة أبنائه.. وحكومة تسخر كل امكانياتها لسلامة شعبها وسكانها.. الله يحفظ بلادنا ويبعد عنها كل مكروه.. الحمدلله على استكمال برناج التعقيم الوطني.. وشكرا على نعمة الإمارات".

من جانب آخر استذكر الكثير من المغردون كلمات، ووعود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال هذه الأزمة، مشيرين إلى أن سموه وعد وأوفى.

فقال أحد المغردين: "نتذكر اليوم بامتنان كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في بداية أزمة كورونا: "أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة، الوقت هذا سيمضي، لكن يحتاج إلى صبر". الحمد لله الذي أنعم على الإمارات وأهلها والمقيمين فيها بالصحة والعافية. وشكراً لكل الكوادر التي شاركت في برنامج التعقيم الوطني".

من جهة أخرى أكد المغردون على أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني لا يعني التوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات، موضحين أن الحذر لازال ضروريا حتى لا يعاود الفيروس انتشاره.

وأضاف المغردون أن الإحساس بالمسؤولية، والالتزام المتواصل من أفراد المجتمع سيكون بمثابة شكر لقادة الإمارات، وجنود خط الدفاع الأول على كل ما قدموه من مجهود خلال برنامج التعقيم الوطني.

فقال أحد المغردين: "التزامنا المتواصل، وإحساسنا بالمسؤولية هو الشكر الحقيقي الذي نقدمه لقادتنا وجنودنا في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد".

وقال آخر: "كورونا ما زال موجودا.. وعلينا ألا نعطيه فرصة بأن يعادو الإنتشار بعد انحساره.. علينا بلصبر وبمزيد من الحذر، وعدم الاندفاع العاطفي في الاماكن العامة والخاصة، وعدم اهمال تطبيق الاجراءات الاحترازية.. فالهدوء مطلوب والحكمة مطلب هذه افترة ودمتم بسلامة وحب".

كما قالت إحدى المغردات: " انتهت مرحلة و لكن هناك ميلاد جديد لوعي اكثر و حرص و مسؤولية تضاف الى خطواتنا اثناء السير في خط الحياة و العمل".