مزارع يمزق جسد شقيقه بسبب الميراث في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم مزارع على قتل شقيقه الأصغر له، لخلافهما على توزيع الميراث في محافظة قنا جنوب القاهرة.

وأنهى المزراع حياة شقيقه بتسديد عدة طعنات له لخلافهما على توزيع الميراث، وملكية جرار زراعي خردة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم شقيق المجني عليه الأكبر، قتل شقيقه اثر مشاجرة نشبت بينهما لخلافهما على ملكية جرار زراعي خردة، "ميراث بينهما"، وقام خلالها المتهم بطعن شقيقه بسكين وتركه غارقاً في دمائه وفر هارباً.

وتمكنت قوة أمنية من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة، حيث اعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة في لحظة غضب ولكنه لم يكن يقصد قتله!.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.