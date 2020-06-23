غوغل يحتفي برائدة العمل النسوي في مصر.. هدى شعراوي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث "غوغل" اليوم الثلاثاء، بذكرى ولادة هدى شعراوي الذي يصادف تاريخ 23 يونيو 1879، وتنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات، وتعد رائدة للعمل النسوي في مصر.

واستبدل "غوغل" صورة الواجهة الرئيسية بصورة مرسومة لمجموعة من النساء، تتصدرهن هدى شعراوي في دلالة على دورها وكفاها لتحرير المرأة ومنحها حقها في التعليم والرياضة والفن.

وولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، في مدينة المنيا بصعيد مصر في 23 يونيو 1879، وكانت من أوائل من أسهمن في تشكيل تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

وخلال حياتها خاضت هدى شعراوي معارك عدة في سبيل تحرير المرأة، وكتبت ودعت مرارا إلى حياة أكثر انفتاحا للمرأة تتجاوز نطاق الأسرة، وترأست شعراوي العديد من الجمعيات والاتحادات النسائية وواصلت عملها حتى وفاتها في 12 ديسمبر 1947.