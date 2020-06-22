يقطع المحيط بقارب صغير في 3 أشهر ليحضر عيد ميلاد والده

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قطع بحار أرجنتيني المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لرؤية والديه المسنين إثر عجزه عن استقلال طائرة من البرتغال إلى دياره بسبب جائحة كوفيد-19.

وأمضى الرجل البالغ 47 عاما 85 يوما منهكا على مركبه الصغير البالغ طوله تسعة أمتار، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وقد خضع لدى وصوله لفحص كوفيد-19 وأتت نتيجته سلبية فتمكن من النزول إلى اليابسة لرؤية والدته نيلدا البالغة 82 عاما ووالده كارلوس ابن التسعين.

وقال البحار، لقد اضطررت لذلك لأكون مع عائلتي. لهذا السبب أتيت".

ولم يستطع البخار الوصول إلى الأرجنتين في 15 مايو تزامنا مع بلوغ والده التسعين، إلا أنه تمكن من الاحتفال بعيد الأب مع عائلته.