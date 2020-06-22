الشرطة تبحث عن شخص نسى سبائك ذهب فى قطار بسويسرا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبحث الشرطة السويسرية عن شخص ترك أكثر من 3 كيلوغرامات من الذهب، تبلغ قيمتها 170 ألف يورو (191 ألف دولار)، بأحد القطارات في الخريف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "كيستون - إس دي إيه"،أن المسافر المجهول نسي الحقيبة المليئة بسبائك الذهب فى إحدى عربات القطار على الخط الرابط بين كانتوني، سانت جالن ولوتسيرن في أكتوبر 2019.

واضافت أن المالك أمامه خمس سنوات لاستعادة الذهب من مكتب المدعي العام في لوسيرن. ورغم جهود المسؤولين، لم يتم العثور على مالك الذهب حتى الآن.

