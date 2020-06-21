"تويتر" يقدم اعتذاراً لمستخدميه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم موقع "تويتر" اعتذارا للمستخدمين نتيجة بعض المشكلات التي واجهوها في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة التي يختبرها، بالإضافة لتقصيره في مراعاة مصالح ذوي الحاجات الخاصة.

ولم يقدم "تويتر" في خدمته الجديدة إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، الأمر الذي وصفه المدافعون عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر"، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ورد "تويتر" من حساب الدعم الرسمي الخاص به، قائلا: "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع".

وازدادت حدة الانتقادات ضد "تويتر"، ما دفعه إلى تقديم اعتذار رسمي ثان، والوعد بطرح تحديث ثان للخدمة يقدم فيه مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة.