تحرير ملياردير اختطفه مسلحون في الصين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت السلطات الصينية من تحرير واحد من أغنى الرجال في البلاد وعائلته، وذلك بعد أن أخذوا كرهائن من قبل مجموعة مسلحة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية، فقد تم إطلاق سراح هي شيانغ جيان، الملياردير المؤسس المشارك في «ميديا»، التي تعد واحدة من كبرى الشركات المصنّعة للأجهزة الاستهلاكية، الإثنين.

واستطاعت قوات الشرطة الصينية تحرير جيان، بعد أن تمكن الابن الذي كان محتجزاً مع الأب من الهروب ممن اختطفوهم، وإعلام السلطات بمكان الأسرة المختطفة.

وكانت شرطة مدينة فوشان الواقعة جنوبي الصين، قد تلقت مساء الأحد، اتصالاً يفيد باقتحام أحد المنازل، ووجود مسلحون يهددون قاطنيه، حسبما نقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

وبحسب بيان شرطة فوشان، فقد نفذت عملية أمنية أسفرت عن تحرير جيان، وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، في تمام الساعة الخامسة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، دون أن تسفر العملية عن أي إصابات.

ويعد هي شيانغ جيان، البالغ من العمر 77 عاماً، مؤسس شركة «ميديا» عام 1992، والتي تنحى عن قيادتها سنة 2012، علماً بأنه لايزال المساهم المسيطر على المؤسسة.

وتم تصنيف جيان في مؤشر هورون للثروة لعام 2020، في المركز 41، ضمن قائمة أثرياء العالم، بثروة تقدّر قيمتها بـ25.70 مليار دولار.