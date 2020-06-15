هل التبرع بالدم آمن في زمن الـ "كورونا"؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المركز الألماني للتوعية الصحية أن التبرع بالدم في زمن الكورونا آمن ولا يشكل أي خطر، طالما تم الالتزام بالاشتراطات والتوصيات الخاصة كمسافة الأمان المحددة بمسافة متر ونصف ونظافة الأدوات الطبية والطاقم الطبي.

وأوضح الصليب الأحمر الألماني أن كل شخص لائق من الناحية الصحية يمكنه التبرع بالدم، وبشكل أساسي كل شخص لا يظهر عليه أي من أعراض المرض.

وأوصى الصليب الأحمر كل شخص يعاني من التهاب في الحلق أو القشعريرة أو السعال بعدم التبرع في الوقت الراهن، ويظل هذا لفترة معينة، وبالطبع ينطبق هذا بشكل خاص على المخالطين لأشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.