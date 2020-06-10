"برج إيفل" يعلن موعد فتح أبوابه ويحدد إجراءات السلامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 يونيو بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، أمام الذين سيسمح لهم فقط بالوصول إلى الطابق الثاني، مع وضع الكمامة الإلزامي اعتبارا من سن الحادية عشرة، والصعود فقط عبر السلالم.

وقالت الشركة المشغلة لهذا المعلم الشهير، الذي أغلق أبوابه في 13 مارس عبر موقعها الالكتروني "بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر في إطار جائحة كوفيد-19، وهي أطول فترة إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية سيعيد برج إيفل فتح أبوابه أمام الجمهور في 25 يونيو عند الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت أن عدد الزوار سيكون محددا في الباحة والطوابق، وسيعتمد اتجاه للتنقل مع صعود عبر السلالم الشرقية، ونزول عبر السلالم الغربية.