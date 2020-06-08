فوائد إضافة خل التفاح للنظام الغذائي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت نتائج أبحاث أن إضافة خل التفاح للنظام الغذائي اليومي أثبت قدرة في خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي ضبطها لدى مرضى السكري.

ويعد خل التفاح عاملاً مساعدا في علاج مرض السكري من النوع 2، إلا أن الأشخاص غير المصابين بالسكري يمكن أن يستفيدوا أيضا من مراقبة مستويات السكر في الدم لديهم، حيث ثبت أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يعد سببا رئيسيا في الشيخوخة وعدد من الأمراض المزمنة.

في حين يمكن التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول الطعام الصحي، تشير الأبحاث إلى أن الخل يمكن أن يفيد مستويات السكر في الدم والأنسولين، وفقا لما جاء في موقع "إكسبرس".

وأظهرت دراسة أخرى شملت خمسة أشخاص أصحاء أن الخل استطاع خفض سكر الدم بنسبة 31.4 في المائة بعد تناول 50 جم من الخبز الأبيض.

واستخدم خل التفاح أيضا كعلاج منزلي شائع على مر التاريخ بسبب تأثيراته المختلفة المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.