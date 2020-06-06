ببغاوات تتسبب بقتل خادمة منزل في باكستان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل أعمال وزوجته، للاشتباه في ضربهما خادمة، تبلغ من العمر ثماني سنوات، حتى الموت، بعدما تسببت في فرار ببغاوات الزوجين دون قصد عندما فتحت القفص لإطعامها، حسبما أفاد ضابط شرطة أمس الجمعة.

وقال أحمد نواز، قائد الشرطة المحلية في روالبندي، إن الرجل الذي استأجر خدمات الفتاة مقابل 3000 روبية (20 دولاراً) في الشهر، انتابه غضب شديد، وضرب الخادمة بمساعدة زوجته عندما هربت الطيور من القفص الأحد الماضي.

وأضاف نواز أن الرجل، الذي قالت الشرطة إنه يدعى حسن صديقي، أخذ الفتاة المصابة لأحد المستشفيات، لكنه لاذ بالفرار بعدما علم أنها فارقت الحياة.

وتابع: «هذه الواقعة المأساوية أصابتنا نحن أيضاً بصدمة، لكننا مازلنا نحقق في القضية».

وأثارت وفاة الفتاة موجة استياء واسعة في باكستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون وساسة ونشطاء حقوق الإنسان بالعدالة للضحية.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مزاري، إنها أمرت بالتحقيق في وفاة الفتاة.