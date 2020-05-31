تساقط الشعر.. هل يدعو للقلق وما أسبابه؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، لا يكون تساقط الشعر عادة أمرا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية.

ومع ذلك، بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل الصلع عند الذكور والإناث. وعادة ما تكون أسباب هذا النوع من تساقط الشعر وراثية.

أما السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر هو الصلع الوراثي الذكوري أو الأنثوي. ويصيب زهاء 50% من الرجال فوق سن الخمسين، ونحو 50% من النساء فوق سن 65.

وتتمثل الأسباب الرئيسية الثلاثة لصلع النمط الوراثي، في العمر والمورثات وهرمون التستوستيرون.

ويميل شعر الرجال إلى التراجع في المحيط وأعلى الرأس، بينما ينمو شعر النساء ببطء في جميع أنحاء فروة الرأس دون انحسار خط الشعر.

وعادة، يقوم الطبيب المختص بإجراء فحص بدني لفروة رأسك، ويسأل عن تاريخك الصحي.

ويمكن أن يكون ذلك بسبب المناعة الذاتية أو مرض الجلد، لذلك قد يحتاج طبيب الأمراض الجلدية إلى أخذ خزعة من جلد فروة رأسك.

- تساقط الشعر المؤقت

يمكن أن يحدث تساقط الشعر المؤقت بسبب عدد من الأمور، بما في ذلك:

•مرض.

•ضغط عصبي.

•معالجة السرطان.

•فقدان الوزن.

•نقص الحديد.

ويوصي موقع NHS برؤية طبيب عام لدى:

• حدوث تساقط شعر مفاجئ.

• ظهور بقع صلعاء.

• تساقط الشعر على شكل كتل.

• المعاناة من الحكة والحروق.

• القلق من تساقط الشعر.

- كيفية علاج تساقط الشعر

لا يوجد علاج لتساقط الشعر فعال بنسبة 100٪.

ويقول موقع NHS: "إن معظم تساقط الشعر لا يحتاج إلى علاج وهو إما مؤقت وسينمو مرة أخرى، أو أنه جزء طبيعي من التقدم في السن. إن تساقط الشعر الناتج عن حالة طبية يتوقف عادة أو ينمو مرة أخرى بعد التعافي".