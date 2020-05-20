منها الليمون والحليب.. مشروبات تحميك من حرارة الصيف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يحتاج الجسم إلى السوائل خصوصا خلال فصل الصيف، الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة، والتي تسبب الجفاف للكثير.



ونصح تقرير نشره موقع "فوود" بعدم إهمال تناول السوائل وتحديد العصائر الطبيعية، مع دخول فصل الصيف وزيادة الرطوبة الشديدة.



وأكد التقرير على شرب المياه والإكثار من تناول العصائر الطبيعية والمشروبات التي تحمي الجسم من حرارة الصيف، مشيرا إلى أبرز المشروبات التي تعمل ترطيب الجسم في فصل الصيف.



- الحليب



غني بالكربوهيدرات العالية الجودة والبروتينات والصوديوم، الأمر الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل.



- ماء جوز الهند



يرطب الجسم أفضل من الماء العادي، ويحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.



- عصير الخيار



تبلغ نسبة الماء فيه 90% لذلك فهو من أكثر الخضراوات ترطيبا، وتعتبر عصائر الخضراوات أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.



- شاي الأعشاب



مشروبات مرطبة وطبيعية وخالية من الكافيين، مثل شاي الكركديه، شاي الورد أو شاي البابونج.



- عصير الليمون



من أفضل أنواع المشروبات التي تعمل على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف، كما يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعصائر الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي.