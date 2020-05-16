أبرز وأخطر 3 أعراض تواجه المريض بفيروس "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف كبير الأطباء الروس المختصين في مجال الأشعة، سيرغي موروزوف، أن أخطر 3 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها 38.5 درجة مئوية، والسعال، والعارض الثالث ضيق في التنفس.

وأوضح أنه في حال كان معدل التنفس عال، أي بلغ ما بين 20-30 حركة في الدقيقة، فإن ذلك مرتبط بانخفاض الأكسجين في الدم، بحسب روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل عند الإنسان الطبيعي يكون بين 12 و20 نفسا في الدقيقة.

وبحسب كبير المختصين فإن ضيق التنفس والشعور بنقص الأكسجين أحد أخطر العوارض لدى المصابين بفيروس كورونا التي تستوجب نقل المصاب فورا إلى المستشفى.

كما لفت الخبراء مؤخرا إلى أن فيروس كورونا قد يسبب زرقة في شفاه المصاب وأظفاره.