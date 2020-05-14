دراسة تحدد أبرز عوارض الإصابة بـ"كورونا" في أوروبا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أن الصداع وفقدان حاسة الشم العوارض الأكثر شيوعاً بين مرضى كوفيد-19 الأوروبيين المصابين بالوباء بشكل طفيف إلى معتدل، كم كشفت أن الفيروس يأخذ أشكالاً مختلفة وفقاً للعمر أو الجنس.

وخلصت الدراسة، التي نشرتها مجلة "جورنال أوف إنترنال ميدسن" وشملت أكثر من 1400 شخص تأكدت إصابتهم جراء الفحص، إلى أن سبعة من 10 مرضى أصيبوا بالصداع وفقدان حاسة الشم.

والعوارض الأخرى الأكثر شيوعاً كانت انسداد الأنف (67.8%) والسعال (63.2%)والإرهاق (63.3%) وأوجاع العضلات (62.5%) وسيلان الأنف (60.1%) وفقدان التذوق (54.2%). ولم يصب بالحمى سوى نصف المرضى (45.4%).

يذكر أن الاتحاد الدولي لجمعيات أطباء "الأنف والأذن والحنجرة" كان أطلق هذا البحث الوبائي الأول على مرضى أوروبيين أصيبوا إصابة طفيفة بكوفيد-19 لتقييم معدل عوارض فقدان حاستي الشم والتذوق، شكا منها البعض منذ تفشي الوباء في القارة الأوروبية.