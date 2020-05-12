تسريحة شعر كورونا.. آخر صيحات الموضة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صمم صالون حلاقة في حي كيبيرا الفقير في كينيا، تسريحة شعر مبتك أطلق عليها اسم تسريحة شعر كورونا، وهي مستوحاة من الواقع الذي نعيشه اليوم، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وصممت التسريحة بشكل يظهر الشعر بأطراف شائكة، حيث يقوم الحلاقون بتقسيم شعر الزبون إلى حوالي 12 قسما، ومن ثم لف كل واحد بخيط أسود سميك يخرج من الرأس، لكي يعطي الشكل المتشعب للفيروس، كما يبدو تحت المجهر، ولاقت أحدث صيحات الموضة في الحي رواجا وإقبالا من المراهقين والأطفال.

ومع نقص عدد الزبائن وضعف الدخل في ظل الإغلاق الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا، كان على مصففي الشعر إيجاد طرق لتحصيل لقمة العيش في هذا الحي الفقير.

ويتقاضى الحلاقون دولارا واحدا مقابل التسريحة وتعد من أرخص القصات في البلاد.