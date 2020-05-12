تقارير استخباراتية: رصد حالة طوارئ بمعهد ووهان للفيروسات في اكتوبر الماضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير إخبارية، أن الاستخبارات الأميركية والبريطانية رصدت حالة إغلاق طارئ خلال أكتوبر 2019 في معهد ووهان للفيروسات.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية وأعده "مخبرون خاصون"، فأنه لم يكن هناك أي نشاط لأي هاتف محمول في المنطقة شديدة الحراسة داخل مجمع المختبر الصيني خلال الفترة من 7 إلى 24 أكتوبر، في حين كان يتم استخدام الهواتف المحمولة بشكل ثابت في السابق.

وأشار التقرير إلى احتمال وقوع "حدث خطير"، على وجه التحديد في المختبر الوطني للسلامة البيولوجية بمعهد ووهان للفيروسات، في الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 11 أكتوبر.

كما أوضح تحليل بيانات استخدام الهواتف المحمولة في المنطقة المحيطة بمعهد ووهان إلى أنه ربما كان هناك حواجز أمنية على الطرق في الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر.