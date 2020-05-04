صدق أو لا تصدق.. مرتبة سرير بسعر منزل فخم!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بلغت تكلفة مرتبة سرير مغني الراب الكندي دريك 390 ألف دولار والتي قد صممت خصيصاً لقصر المطرب في تورونتو والتي تزيد مساحته 4600 متر مربع.

ونشرت مجلة متخصصة في مجال الهندسة المعمارية صوراً لقصر مغني الراب الكندي دريك، وكان من بين ما عرضته مرتبة سريره التي يساوي سعرها ثمن منزل فخم.

وصنعت المرتبة يدوياً في شركة سويدية بمساعدة مصممين مختصين، أما وزنها فيصل إلى نصف طن وهو ما يجعلها فريدة من نوعها، خاصة أنها تتميز بلونها الأسود.

ومن بين العناصر الأخرى المثيرة للاهتمام في المرتبة باهظة الثمن، البروز النحاسية المذهبة، والزوايا المغطاة بالجلد المخمل، فضلاً عن المواد المستخدمة في تصنيعها.

كما يزيد من قيمة المرتبة الكم الكبير من شعر الخيل المستخدم في صناعتها، إذ يعتبر العنصر الأساسي، فضلاً عن احتوائها على عدد كبير من التضاريس بما يعزز الشعور بالطفو عند الاستلقاء عليها.

ويستغرق العمال والخبراء نحو 600 ساعة من العمل من أجل إنتاج مرتبة واحدة من هذا النوع، ويتم تصنيع 12 قطعة منها فقط كل عام، وهذا عامل آخر يجعل سعرها مرتفعاً.