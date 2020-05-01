غواص يغامر بحياته لالتقاط "سيلفي" مع سمكة قرش في جزر الباهاما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واجه غواص أسترالي محترف سمكة قرش المطرقة وجها لوجه بعدما هبط عليها في بيميني، في جزر الباهاما.



وقام الغواص الأسترالي أليكس كيد، (29 عاما) بالتقاط صور تحبس الأنفاس، وهو يقترب من سمكة قرش "المطرقة" المخيفة والتي يمكن أن تزن ما يصل إلى 1000 رطل.



وقال الشاب المغامر: "التقاط صورة تحت الماء بالقرب من قرش رأس المطرقة وأسماك قرش الثور وأسماك القرش النمرية والمياه الصافية الكريستالية في أعماق جزر الباهاما، هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



ويشتهر قرش "رأس المطرقة" أو ما يعرف بقرش أبو مطرقة، برأسه الغريب والأشبه بالمطرقة، ويعيش في المحيطات المدارية وبعض البحار.