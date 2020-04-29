الرجال أكثر عرضة للموت بسبب فيروس “كورونا” من النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذّرت دراسة من أن الرجال الذين يصابون بفيروس “كورونا” المستجد أكثر عرضة للوفاة من النساء بسبب المرض، وفقاَ لما جاء في موقع “ديلي ميل” البريطاني.

ووجد باحثون من الصين أن الفيروس يصيب الرجال بقوة أكبر لأنهم يعانون بشدة أكثر، وأن معدل الوفيات أعلى بنحو 2.5 مرة.

ويشير تقريرهم إلى أن الفيروس لا يميز فقط بين المرضى بحسب العمر والظروف الصحية الأساسية، ولكن أيضاً بحسب الجنس.

وقام الفريق بتحليل بيانات مجموعة من المرضى لتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات في كيفية استجابة الرجال والنساء للفيروس.

وشمل ذلك بيانات 43 مريضاً عالجهم الأطباء بأنفسهم، بالإضافة إلى بيانات 1056 مريضاً.

وقام الأطباء أيضاً بتحليل بيانات 524 مريضاً بالسارس من عام 2003، حيث إن الفيروسات المسؤولة عن كل من السارس و«كوفيد-19» متشابهة.

وبين التقرير أن الرجال كانوا أكثر عرضة للمعاناة الشديدة بسبب المرض، بغض النظر عن أعمارهم.

كما تبين أن أكثر من 70% من المرضى الذين ماتوا من الرجال في أكبر مجموعة بيانات «كوفيد-19».

وأظهرت الدراسة أن الرجال الذين يصابون بفيروس كورونا يحملون احتمالات الوفاة بسبب المرض أكثر من النساء بمقدار الضعف.