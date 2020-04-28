اليابان تعتمد رسمياً هذا الدواء لعلاج "كورونا"

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أنها ستعتمد عقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى كوفيد-19 في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الدواء، الذي أنتجته شركة جلعاد ساينسز، أول دواء لكوفيد-19 تتم الموافقة عليه في اليابان، قبل دواء فافيبيرافير المضاد للإنفلونزا الذي طورته اليابان.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهايد سوغا للصحافيين، أن اليابان تشارك في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للعقار منذ مارس، وأنها كانت تشارك في أبحاث خارج اليابان، مشيراً إلى أن طوكيو وضعت نظاماً للتصريح بالأدوية سريع المسار للاستخدام الطارئ للأدوية المعتمدة في الخارج، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتم تطوير ريمديسيفير في الأصل لعلاج إيبولا، لكن التسريبات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول التجارب السريرية الصينية تشير إلى أن الدواء لم يكن فعالاً في الحالات المزمنة.

وتم استخدام الدواء أيضاً لعلاج سارس وميرس، لكنه لايزال قيد التجارب بشأن استخدامه لعلاج كوفيد-19.

وقال سوغا "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الأدوية الفعالة للمرضى في أقرب وقت ممكن".