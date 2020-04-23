تحذيرات طبية من الإفراط في تناول الشاي خلال فترة العزل المنزلي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحذيرات طبية عديدة من الإفراط في تناول مشروب، ازداد اعتماد الناس عليه في ظل فرض العزل المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويشعر أطباء بالقلق من الإفراط في تناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين، وأبرزها الشاي، خلال قضاء الناس فترة الحجر الصحي المنزلي.



وجاءت تحذيرات من أن مادة "التانين"، التي يحتوي عليها الشاي، تعوق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسة مثل الحديد والكالسيوم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح أطباء أن الشاي، مثله مثل القهوة، يحتوي على الكثير من الكافيين، ولا صحة لما يشاع عن احتوائه على نسبة أقل من الكافيين.



ونصح أطباء بتناول الشاي باعتدال، واقتصار تناول الشاي والقهوة على أربعة إلى خمسة أكواب يوميا حداً أقصى.



كما ناشد الأطباء ضرورة تناول أكواب الشاي والقهوة على فترات متباعدة خلال اليوم، وبعيداً عن أوقات تناول الطعام لتجنب الضرر الكامن خلفه.