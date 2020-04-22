زكي فطين يصدم متابعيه: أصبحت مُفلساً ولا أجد عملاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صدم الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، جمهوره بإعلانه عن مروره بضائقة مالية جعلته "مفلساً"، ضاعف منها عدم قدرته على العمل في ظل استمرار تلقيه جلسات علاج من مرض السرطان.

وتحدث الفنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حصوله "أخيراً" على دور في أحد المسلسلات كان يُمكن أن يحسن من وضعه المالي، إلا أنه مُنع من قبل طبيبته خوفاً عليه من خطر إصابته فيروس "كورونا"، في ظل تلقيه العلاج الكيماوي.

وقال فطين: «أنا مخنوق.. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة مريم أبوعوف دور كوميدي (مش كوميدي)، دور أقرب للسخرية أخيراً، بس للأسف الدكتورة بتاعتي منعتني من النزول للتصوير بسبب " الكورونا".. لأن مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي.. خصوصاً بعد جلسات الـ"chemo".. ورجعنا تاني للفلس والخنقة.. ملعون أبوالمرض».