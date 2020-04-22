قطعة أرض ومكافأة مادية لكل طبيب يشخص حالة إصابة بـ «كورونا» في العراق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مديرية الصحة بالكرخ في بغداد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص حوافز مادية مغرية للأطباء والفرق التي تقوم برصد فيروس كورونا، والعاملين في ردهات الطوارئ والمختبرات. حسبما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وقال مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، في كتاب موجه للدوائر التابعة لصحة الكرخ "لغرض التشجيع على رصد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر إحالة اسم كل طبيب يتمكن من تشخيص أي حالة اصابة بالمرض إلى دائرتنا-مكتبنا لغرض إدراج اسمه ضمن قوائم الأسماء التي سترفع لغرض الحصول على قطعة أرض سكنية ومكافأة مادية".

وأضاف: "يمنح الطبيب المذكور كتاب شكر وتقدير عن كل حالة شخصت في دائرتنا، وعلى الأطباء كافة التعامل مع كل حالة مشتبه فيها على أنها حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى يتبين العكس بالفحوص المختبرية والشعاعية أو أي فحص آخر معتمد".