رغم إجراءات الحجر.. محاولات تهريب المخدرات مستمرة في فرنسا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رغم إجراءات العزل، التي تشهدها دول عدة حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يحد من محاولات مهربي المخدرات، فقد أوقفت الجمارك الفرنسية شاحنة إسبانية تنقل 1,2 طن من القنب عند محطة لرسوم العبور في جنوب فرنسا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن أحد المحققين فإن سائق الشاحنة الإسبانية أوقف في توربي في مقاطعة ألب ماريتيم "وكان متوجها على الأرجح إلى إسبانيا".

وقد أحيل على النيابة العامة في مرسيليا حيث اوقف على ذمة التحقيق.

وأوضح المحقق "هذا يظهر أن الشبكات المنظمة لا تزال تملك الوسائل لمحاولة (تهريب المخدرات) فيما شبكات المهربين الصغيرة عاجزة عن ذلك".

إلا أن أحد قضاة منطقة نيس أعرب عن استغرابه للمجازفة التي أخذها المهربون "مع انتشار كبير لعمليات التدقيق والتحقق من الهويات راهنا".

وأكد المحقق أن "الإنتاج العالمي للمخدرات لا يزال عند مستواه العالي وبات الهم الآن في كيفية تهريبه. فنقل الكوكايين جوا توقف فيما أصبحت المواكب البرية مع سيارات عدة غير محبذة بسبب عمليات التدقيق الكبيرة" في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن "صغار التجار بالمفرق يتكيفون مع الظروف الراهنة مثل أصحاب الشركات، مع تعديل أوقات عملهم في حال وجود حظر تجول أو من خلال اقتراح خدمات توصيل إلى زبائنهم".

ويبدو أن أسعار المخدرات بالمفرق زادت في فرنسا بنسبة 30 % منذ بدء إجراءات العزل المنزلي بسبب ندرة الكميات المتوافرة على ما قال المحقق.