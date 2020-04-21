شاهد..حالة غريبة تصيب طبيبين مصابين بكورونا في مستشفى" ووهان"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة غريبة، تحول لون وجه طبيبين صينيين إلى اللون الأسود، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي>

وذكرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.أن "يي فان" و "هو ويفينغ" (يبلغان من العمر 42 عاماً)، أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي.

وقال طبيبهما لوسائل الإعلام الصينية إن تغير لون بشرتهما "غير طبيعي"، وقد يكون نتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبدهما بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية العلاج، وتوقع عودة لون بشرة الطبيب إلى حالتها الطبيعية بعد تحسن وظائف الكبد.

وبعد إصابة الطبيبين في 18 يناير الماضي، تم وضع الدكتور "يي" على جهاز التنفس الصناعي لمدة 39 يوماً، بسبب تدهور صحته.

وقال الدكتور "يي فان" للصحيفة أنه كان يعاني من الكوابيس والخوف بعد خروجه من غرفة الإنعاش، وانه بدأ في التغلب تدريجياً على المضاعفات النفسية للمرض بعد أن طمأنه الأطباء بأن حالته في التحسن وأن لون بشرته سيعود الى طبيعته .